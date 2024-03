Nicole Eggert combatte contro il cancro | il video in cui si rasa i capelli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 15 marzo 2024), nota al pubblico per il suo ruolo in “Baywatch“, si sta preparando are una rara forma dial seno. L’attrice ha condiviso su Instagram un momento intimo e potente: unin cui si rade completamente iin previsione della chemioterapia, aiutata dalla figlia che le ha dato gli ultimi ritocchi. Accompagnando ilha scelto una citazione di Madeleine Eames che riflette il suo approccio al processo di guarigione: “Forse la guarigione non consiste tanto nel cambiare noi stessi, ma nel permetterci di essere ciò che siamo”. Questo gesto ha scatenato una valanga di supporto, non solo dai suoi cari e colleghi, ma anche dai suoi numerosi fan. I messaggi di sostegno dei vip: grande solidarietà dallo ...