Newcastle | dall’Inghilterra | Howe potrebbe saltare a fine stagione Si fa il nome di Mancini

(Di venerdì 15 marzo 2024) Unaal di sotto delle aspettative per il, che in estatedecidere di cambiare guida tecnica. PIF, proprietaria del club, non sarebbe soddisfatta del rendimento della squadra e inizia a pensare a possibili sostituti di Eddie. Uno di questi nomi, secondo quanto riportato dal sito specializzato in calciomercato Hitc.com è quello di Roberto, chiaramente legato da un doppio filo all’Arabia Saudita, di cui è attualmente commissario tecnico. SportFace.

Battaglia per Diomandè, anche la Juve su di lui: Anche la Juventus segue Diomandè. La valutazione del promettente giocatore è di 40 milioni di euro, cifra imposta dai portoghesi per dare il via libera al trasferimento del suo ...tuttojuve

Roberto Mancini bianconero: il ribaltone in panchina è servito: Svolta per Roberto Mancini: nuovo ribaltone per la panchina, potrebbe tornare dove ha trionfato In estate si prospetta un valzer di allenatori che riguarderà la Serie A ma anche tante panchine all’est ...juvelive