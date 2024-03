Nella settimana dell’inflazione Usa | Piazza Affari agguanta un +1 | 6%

(Di venerdì 15 marzo 2024) Venerdì Borse europee in ordine sparso nel giorno delle 3 streghe. Le banche trainano Milano (+0,5%), realizzi su Cucinelli. Spread in rialzo a 126 punti, euro sopra 1,08 dollari

Continuano a scendere sempre di più i contagi in Italia. Nei dati diffusi oggi, venerdì 8 marzo , si apprende che i nuovi casi di Covid sono 998, il 9,5% in meno rispetto alla settimana precedente . ... (ilgiornaleditalia)

Settimana dell'acqua: tutti gli appuntamenti

Per l’occasione, Lario Reti Holding ha istituito la settimana dell’Acqua ... avvisa gratuitamente tramite sms in caso di interruzioni idriche Nella propria via. Infine, sabato 23 marzo è in programma ...corrieredilecco

Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana: Le bandiere bianche del Papa. Le parole di Francesco sul conflitto russo-ucraino non sono un errore di comunicazione, ma confermano un principio caro al Pontefice: la realpolitik radicale applicata al ...ilfoglio

Influenza. Curva stabile. Negli ultimi sette giorni colpite 372 mila persone: L’incidenza è stabile in tutte le fasce di età. Maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni di età in cui si osserva un livello di incidenza di 18,1 casi per mille assistiti (19,4 Nella ...quotidianosanita