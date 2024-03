Nel cinquantenne Nuovo Teatro Sancarluccio con “Cortocircuito” di Sacchettini e Citro

(Di venerdì 15 marzo 2024) Alsabato 16 marzo e Domenica 17 marzo in scena “”, un testo di Adrianoe Riccardo. Nato nel quartiere Chiaia nel 1973 al piano terra del primo palazzo liberty di Napoli, il “”, oggi diretto con passione da Giuliana Tabacchini, conferma più che mai il lignaggio acquisito

La star di Oppenheimer ha commentato un eventuale ritorno in un lungometraggio di Peaky Blinders . Cillian Murphy è tornato a parlare di uno dei suoi personaggi più amati, Tommy Shelby in Peaky ... (movieplayer)

La star di Oppenheimer ha commentato un eventuale ritorno in un lungometraggio di Peaky Blinders . Cillian Murphy è tornato a parlare di uno dei suoi personaggi più amati, Tommy Shelby in Peaky ... (movieplayer)

"Separati...ma non troppo": Paolo Caiazzo in scena al Teatro delle Arti

Sarà Paolo Caiazzo, insieme con Gennaro Silvestro, Daniela Ioia, Fiorella Zullo e Maria Bolignano, il protagonista sabato 16 marzo (ore 20.45) e domenica 17 marzo (ore 18) della divertente commedia ...salernotoday

Fugge all'alt della polizia con uno scooter rubato, poi si schianta e muore. Grave il figlio di 13 anni: Lo zainetto con i libri di scuola sull'asfalto, un casco integrale, un ragazzino di 13 anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Riuniti" di Anzio, il padre, Valeri ...ilmessaggero

Non si ferma all’alt e la polizia lo insegue: chi era Valeri Videnov morto in moto a 50 anni: È ricoverato con prognosi riservata e un trauma cranico il 13enne rimasto ferito in un incidente dopo l'inseguimento tra una volante della polizia e la ...fanpage