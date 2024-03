NBA | i risultati della notte 15 marzo | Boston vince e centra i playoff | Brunson ne fa 45 per i Knicks Bene anche Bucks e Clippers

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un’altra grandequella completata da poco in NBA, con sei partite andate in scena per la regular season 2023-2024 non lontana dal suo termine prima di tuffarsi nei. Andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto nella Lega cestistica più famosa al mondo. ICeltics (52-14) battono i Phoenix Suns (38-28) per 127-112, ottenendo così il pass per la post-season forti del primo posto nella Eastern Conference. Primo quarto equilibrato (35-32), con i padroni di casa che mantengono un piccolo margine alla seconda sirena (65-60). Nella ripresa i Celtics dilagano e volano ance a +19 (97-78) spaccando la partita in due, con i Suns che non riescono più ad avvicinarsi nel finale per il 127-112 con cui esulta il pubblico del TD Garden. Jaylen Brown trascina i suoi con 37 punti insieme a Jayson Tatum autore di 26 punti, con 23 ...