NBA | i Celtics strapazzano i Suns I Thunder piegano i Mavs

(Di venerdì 15 marzo 2024) Boston (Stati Uniti), 15 marzo 2024 – Le attenzioni degli appassionati NBA, nella notte, erano principalmente puntate sul big match del TD Garden tra i Bostone i Phoenix. A prendersi la posta in palio con un autoritario 127-112 sono stati i biancoverdi padroni di casa, che hanno messo il turbo nella terza frazione piazzando un parziale di 37-25 e non si sono più voltati indietro. Da incorniciare la prestazione balistica di Boston, che ha chiuso la gara con il 52% dal campo e addirittura il 50% nel tiro da tre punti (25/50). In casa dei, che con questo successo hanno ribadito la loro supremazia nella Eastern Conference, sono quattro gli uomini finiti in doppia cifra, guidati da un Jaylen Brown capace di mandare a bersaglio ben 37 punti con un ragguardevole 14/23 al tiro. A dargli man forte ci hanno pensato Jayson ...

Celtics e Thunder avanti tutta, vincono i Bucks: I Celtics sono la prima squadra NBA ad avere la certezza matematica di un posto ai Playoff nel 2024. Questa sicurezza è arrivata con la vittoria di stanotte contro i Suns… Leggi ...informazione