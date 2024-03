Navalny | aggredito il braccio destro Volkov | “Preso a martellate”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Alexeiil suoLeonid: “mentre si trovava in auto”. Gli ultimi aggiornamenti A poche settimane dalla terribile notizia giunta dal carcere della Siberia dove è stato ritrovato morto il dissidente russo Alexeyne arriva un’altra a dir poco preoccupante. Quella che riguarda il suo stretto collaboratore politico eLeonid. Secondo quanto riportato dalla portavoce del dissidente russo morto, Kira Yarmysh, pare che sia statoquando l’uomo si trovava all’interno della sua auto a pochi passi da casa sua in Lituania. Leonidin auto (Ansa Foto) ...

«Sono a casa, Grazie molte per le vostre parole di sostegno. È un po’ dura, ma è okay, è gestibile. È stato un piacere leggere tutto quello che mi avete scritto. È doppiamente bello leggerlo ... (open.online)

