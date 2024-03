Naufragio nel Mediterraneo | morto uno dei 25 migranti soccorsi dalla Ocean Viking Decessi per fame | freddo e ustione da carburante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ènella notte uno dei naufraghi trovati emercoledì 13 marzo damentre con altre 24 persone si trovava su un gommone sgonfio lasciato per giorni al largo della zona Sar libica. Nella tarda serata di mercoledì era stato trasportato all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con l’elisoccorsoOng Sos Méditerranée, ma era arrivato al reparto di Rianimazione in condizioni già molto critiche e in stato di incoscienza. Anche per un altro migrante si è resa necessaria l’evacuazione medica in elisoccorso e si trova attualmente ricoverato alla Rianimazione dell’ospedale Ingrassia di Palermo. Dopo il salvataggio di ieri di 25 persone in condizioni di salute precarie, è stata effettuata un’evacuazione medica con la Guardia Costiera italiana. Due persone svenute che le nostre ...