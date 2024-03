Naufragio costa turca | almeno 11 morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 15 marzo 2024) 11.0211 migranti,tra i quali 3 bambini,sonoannegati a largo di Eceabat, località costiera della Turchia sullo stretto dei Dardanelli. Navigavano a bordo di un gommone che è affondato. Media locali turchi riferiscono che 7 migranti sono stati tratti in salvo e che non è ancora chiaro il numero di persone che erano a bordo del gommone. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso e il bilancio delle vittime potrebbe peggiorare.