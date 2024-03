Natalia Paragoni | vacanza formato famiglia a Mauritius

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 15 marzo 2024)si gode un’anteprima d’estate e parte perinsieme ai genitori, al compagno Andrea Zelletta e alla loro piccola Ginevra. Sui social condivide con i follower i momenti della sua, dal relax al sole con la bambina alle cenette romantiche, e ovviamente sfoggia i look seducenti e colorati. Coccole e relax inlook KhyQuella aè la primadi Ginevra fuori dall’Europa, comesottolinea più volte nelle storie. Di recente lei e Andrea Zelletta sono stati in coppia alle Maldive dove si sono goduti una sorta di luna di miele. In quell’occasione erano stati inseguiti dalle polemiche per aver lasciato a casa la loro piccola, così stavolta sono partiti con la bimba nata a ...