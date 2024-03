Nascono le “Sentinelle dell’Arno”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Arezzo, 15 marzo 2024 – Si chiama “Ledell'Arno e il legno da ostacolo diventa opportunità”: è uno dei 10 progetti finanziati a livello nazionale dal Ministero Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste sul bando per la raccolta del legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi. A presentarlo è stato il Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno, a conferma della grande attenzione presente in Toscana per la gestione della vegetazione nei corsi d’acqua e della necessità, soprattutto in alcuni territori, di rimuovere in modo tempestivo ostacoli che potrebbero rallentare o impedire lo scorrimento delle acque. Il debutto, ieri, a Sansepolcro, in occasione del convegno “Consorzi di Bonifica: gestione della vegetazione nella manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua”. “L’operazione coinvolge il tratto iniziale del fiume Arno, che è il più monitorato a ...