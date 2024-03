Nascondere i fallimenti con l’over-regulation Il caso del contrasto al tabagismo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 15 marzo 2024) In Europa dilaga una bulimia regolamentare verso i prodotti di nuova generazione a rischio ridotto. La Commissione europea vieta l’utilizzo di aromi per i riscaldatori di tabacco, mentre la Francia vieta i vaporizzatori monouso e vuole normare la disponibilità di flavour. Così un lungo elenco di Paesi si accoda in propositi di proibizionismo. In Italia, poi, il via libera alla delega fiscale ha messo in ginocchio l’e-commerce delle e-cig. Il tutto, secondo la politica, per proteggere i minori e prevenire la commercializzazione di prodotti ritenuti attraenti per i giovanissimi. Intanto, ciò che risulta più evidente è l’inefficacia delle politiche sanitarie: le campagne contro il fumo degli ultimi 20 anni hanno ottenuto risultati risibili in tutta Europa, e in Italia non è andata meglio con la percentuale dei fumatori rimasta stabile al 23%. Siamo lontanissimi dall’obiettivo posto dal ...