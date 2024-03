Nasce “Studenti Per le Libertà Bergamo” | il movimento universitario vicino a Forza Italia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 15 marzo 2024). Al via ilstudentesco “Per le”, l’iniziativa voluta dacon l’intento di offrire agliuniversitari dell’ateneo bergamasco un punto di vista alternativo, liberale, moderato e soprattutto di stampo europeo. È stato nominato coordinatore di “Per le” Luca Mangolini, studente di giurisprudenza iscritto all’anno accademico 2023/2024 ed in qualità della sua nomina rappresenterà il punto di riferimento per tutti gliche intenderanno aderire ale in generale per tutti coloro che si rispecchiano nei nostri valori. “...