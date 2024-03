Napoli | Scarlato | “Osimhen in balìa dei giovani del Barça?…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 15 marzo 2024) Gennaro, ex calciatore ed ex capitano del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Delietta Gol” su Prima Tv canale 17 e TV Luna. “Con il Barcellona c’è stato un momento in cui la squadra partenopea ha avuto il pallino del gioco e l’occasione di Lindstrom ha condizionato la qualificazione.del Barcellona? All’estero c’è una diversa mentalità, in Italia a 24 anni si parla ancora die uno di 17 anni non si porta neanche in Primavera”., forse… “Mi ha impressionato vedere, un giocatore che in Italia fa la differenza, essere indeidel Barcellona. Forse non è un vero top player. Rigore? La società si è lamentata parecchio e quando uno da fastidio con polemiche ...