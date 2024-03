Napoli | rivoluzione in vista | De Laurentiis a cacca di un ds

Rifondazione Napoli, scelto il nuovo Giuntoli: fu già stato accostato

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione e non solo. C'è aria di rivoluzione in ogni settore per il club di De Laurentiis ed ecco che spunta il nome per il merc ...msn

rivoluzione Napoli, sostituto Osimhen: Micheli e Meluso a lavoro su tre bomber: Napoli - E' partita già la rivoluzione del Napoli in vista della prossima stagione. Perché il club di Aurelio De Laurentiis dovrà rialzarsi dopo un'annata di fatta di molte cadute che hanno portato ad ...msn

Napoli, dopo il mercato flop è tutto da rifare: David, Zirkzee e Gimenez nel taccuino di Meluso: Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova. Sette indizi invece sono l’irrevocabile segnale di valutazioni totalmente sbagliate. Il responsabile, in questi ca ...gazzetta