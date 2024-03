Napoli | protesta degli studenti della Federico II | salta dibattito con Molinari VIDEO

La nuova antenna ripetitore installata a Ponticelli, nell'area est. I cittadini protesta no. Il caso in Comune.Continua a leggere (fanpage)

Flaica CUB Napoli: Oggi i 21 lavoratori disabili della ex. Parking Evolution di Napoli protestano per la mancata assegnazione della gara per la gestione dei parcheggi. Oggi 7 marzo i 21 ... (puntomagazine)