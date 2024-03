Napoli | parcheggia in doppia fila | resta incastrato tra auto e bus Mano spappolata

In manette un 40enne: oltre a svolgere l'attività abusiva di parcheggiatore , sull'uomo pendeva un ordine di carcerazione per rapina e lesioni, mai eseguito in quanto si era reso ... (fanpage)

Napoli Est, i terreni abbandonati di Ponticelli valgono 9 milioni: si attende il Pru

Nuove case, uffici, spazio per sport e tanto verde. Si prova a ridisegnare il destino di molte aree degradate di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, attraverso consistenti interventi ...ilmattino

Bus travolge auto in doppia fila a Capodichino, automobilista schiacciato perde un dito: L'uomo aveva parcheggiato in doppia fila quando, nello scendere dall'auto, è stato travolto dall'autobus restando schiacciato.internapoli

Spari in un parcheggio: ucciso ex collaboratore di giustizia con colpi d’arma da fuoco al volto: Napoli – Agguato nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove è stato ucciso un uomo. Si tratta di un ingegnere di 66 anni, ex collaboratore di giustizia, in particolare con dichiarazioni sui clan a ...informazione