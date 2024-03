Napoli | maxi sequestro | oltre 2 tonnellate di sigarette di contrabbando

(Di venerdì 15 marzo 2024) Unaoperazione aha permesso alla guardia di finanza di sequestrare circa duedidi, sia italiane che estere, pronte per essere messe in commercio sul territorio napoletano e della provincia. Due operazioni separate che hanno portato all’arresto di un uomo di Marano e alla denuncia di altre quattro persone, L'articolo proviene da Il Difforme.

Nonna contrabbandiera a 82 anni: gestiva più di una tonnellata di "bionde"

maxi operazione della guardia di finanza di Napoli che, in provincia, ha tratto in arresto un uomo di Marano e denunciato altre quattro persone. Ben 2 tonnellate di sigarette di contrabbando per oltre ...napolitoday

Napoli, ecco “Visit Secondigliano” per il quartiere aperto ai turisti: «Scoprite le nostre bellezze»: Solo nel 1925, in piena epoca fascista, Secondigliano entrò a far parte - pur preservando la sua autonomia storica - definitivamente del Comune di Napoli, in quella che oggi è la Municipalità 7. Negli ...ilmattino

Polizia di Stato: maxi blitz contro i parcheggiatori abusivi, 3 sanzionati e 1 denunciato: Nel corso dei controlli, sono state sanzionate 3 persone: i primi 2, in zona San Leonardo, sono stati colpiti da ordine di allontanamento per 48 ore dal luogo del controllo e zone limitrofe. Il terzo, ...infocilento