Napoli | la rivoluzione parte dal nuovo ds | Accardi in pole position

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilè alla ricerca di undirettore sportivo per la prossima stagione e il nome caldo sembra essere Pietrodell’Empoli, già accostato un anno fa. CALCIO– Ilè pronto per una vera e propria rifondazione in vista della prossima stagione. Lapartirà dalla scelta di undirettore sportivo che prenderà il posto di Meluso. E il nome caldo sembra essere quello di Pietro, attuale ds dell’Empoli., il prescelto di De Laurentiis, 41 anni, fu già accostato alun anno fa, quando si consumò l’addio con Giuntoli. Il palermitano conosce bene l’ambiente azzurro avendo giocato proprio anel 2003-2004. Un fiuto per ...