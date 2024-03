(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilpunta a rinforzare la rosa con due giovani promesse del: il centrocampista Lewise il terzino Riccardo. Ilguarda con interesse in casaper rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero avviato dei contatti con i felsinei per due giovani promesse: il centrocampista Lewise il terzino Riccardo, il nuovo de Jong? Lewis, 23enne scozzese, si è subito messo in luce alcon prestazioni di alto livello e un rendimento costante. Il suo dinamismo e la sua duttilità lo rendono un potenziale nuovo de Jong per il centrocampo del ...

Il prossimo allenatore del Napoli non è ancora stato deciso e la lista di De Laurentiis è corposa: doppio annuncio sul futuro del possibile nuovo tecnico . La stagione del Napoli si avvicina verso la ... (spazionapoli)

Questa sera, con Barcellona- Napoli , match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che si gioca in casa dei blaugrana dopo l'1-1... (calciomercato)

Stasera il match per gli Ottavi della UEFA Champions League 2023/2024 tra Barcellona e Napoli : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Barcellona e Napoli si affrontano nel match valido per ... (calcionews24)

Napoli, doppio assalto al Bologna: nel mirino Ferguson e Calafiori. Avviate le trattative

Napoli, doppio assalto al Bologna: nel mirino Ferguson e Calafiori. Avviate le trattative Italia, la lista dei convocati di Spalletti: fuori Politano, prima volta per Folorunsho Dimaro, ritiro senza ...napolipiu

Chiariello: "Calzona ha fatto il massimo. Basta fare le vedove di Mazzarri, non era in grado!": A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Se il calcio non è scienza esatta, poco ci manca. Perché dico questo Hai voglia a ...tuttonapoli

Il doppio ex Fontana: "Il Napoli meritava di più col Barça, per l'Inter sarà dura domenica": A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Alberto Fontana, ex portiere Napoli e Inter ...tuttonapoli