Napoli città di congressi | boom di richieste a gennaio | +14% a gennaio In aumento i buyer internazionali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 15 marzo 2024)si conferma destinazione congressualegià da2024: + 14% rispetto al primo bimestre 2023 La direttrice del CBN Giovanna Lucherini: gli ottimi risultati sono il frutto di un lavoro capillare sulle candidature dellaIl sistema congressuale asi conferma in costante crescita. Nel primo bimestre 2024 i numeri indicano undel 14% dirispetto allo stesso periodo del 2023. Proprio il 2023 era stato l’anno migliore post covid in termini diorganizzati in, segnale di un progressivo incremento che fa presagire ad un 2024 da record. “Gli ottimi risultati che stiamo riscontrando in questo inizio di anno sono la dimostrazione di un ...