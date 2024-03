Nantes – Strasburgo – probabili formazioni

(Di venerdì 15 marzo 2024) Due squadre di Ligue 1 che lottano per la salvezza nella parte sbagliata della classifica si affrontano allo Stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau: sabato 16 marzo ilospita lo. Mentre i padroni di casa cercano di evitare la terza sconfitta consecutiva in massima serie, gli ospiti sperano di porre fine alla loro serie di sei partite senza vittorie in tutte le competizioni. Il calcio di inizio idè previsto alle 17 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo la vittoria per 1-0 contro il Lorient a fine febbraio, ilha iniziato il mese di marzo con una serie di sconfitte per 2-0 contro Metz e Marsiglia, perdendo con quest’ultima lo scorso fine ...

Il Nantes vince per 1-0 contro lo Lorient. La squadra in trasferta ha la meglio per una sola rete di differenza, firmata da Castelletto al 49?, nel match valido per il ventitreesimo turno di Ligue ... (sportface)

Nantes-Strasburgo, il pronostico di Ligue 1: paura nel 1° tempo, opzione Multigol

Tolosa e Lione apriranno la 26ª giornata di Ligue 1, ma non saranno le sole a cercare punti utili per la salvezza. Sabato 16 marzo, alle 17:00, va in scena ...footballnews24

Ligue 1 2023/24, tutti i risultati della venticinquesima giornata!: Ecco tutti i risultati della venticinquesima giornata di Ligue 1 2023/24 e la classifica. Il Paris frena ma allunga lo stesso.generationsport

Ligue 1: il Psg frena in casa contro il Reims, ok Monaco e Marsiglia: Rimane bloccato a 26 punti lo Strasburgo, pericolosamente quattordicesimo. Continua la missione risalita del Marsiglia, che piega il Nantes per 2-0. Ottimo primo tempo per l’OM, che inizia subito ad ...sportmediaset.mediaset