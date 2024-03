Nagelsmann Germania | tra sorprese ed esclusioni eccellenti

(Di venerdì 15 marzo 2024)ha diramato la lista dei convocati dellaper queste due amichevoli di marzo contro Francia e Olandaha diramato la lista dei convocati dellaper queste due amichevoli di marzo contro Francia e Olanda. Il Ct tedesco ha voluto rivoluzionare la rosa e ha deciso di lasciare a casa Goretzka per chiamare al suo posto Pavlovic, 2004 del Bayern. Fuori anche Gnabry, Brandt e Sulé perché il Ct ha deciso di chiamare degli esordienti: Beste, Anton, Mittelstadt, Undav e Beier. La lista completa: Portieri: Baumann, Leno, Neuer, Ter Stegen. Difensori: Anton, Beste, Henrichs, Kimmich, Koch, Mittelstadt, Raum, Rudiger, Tah Centrocampisti: Andrich, Fuhrich, Gross, Gundogan, Kroos, Musiala, Pavlovic, Wirtz. Attaccanti: Beier, Fullkrug, Havertz, Muller, Undav.

