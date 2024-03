Muoiono padre e figlio a distanza di pochi minuti Dramma per i Biancolini | Chianciano nel dolore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024)Terme (Siena), 15 marzo 2024 –morti adissimi. Una notizia che ha straziato gli animi dei chiancianesi e che unisce in un destino commuovente Giuseppe e David. Sono da poco passate le 7 e mezzo quando Sofiaavvisa suo fratello David che quel momento, temuto ma inevitabile, era mancato il loro babbo di 96 anni, spento dopo una lunga malattia che l’ha costretto a letto nell’ultimo periodo. Davide risponde alla sorella e accorre subito a casa del genitore, sale in ascensore, ma non fa neanche in tempo a salire di qualche piano che muore all’improvviso per un infarto. Trascorronoe ci si rende subito conto che l’ascensore è bloccato con una ...