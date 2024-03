MotoGP | Gino Borsoi | “Martin merita una moto ufficiale il prossimo anno”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Qualcosa bolle in pentola e molto probabilmente ilJorgelo si vedrà con un team. Al momento sembra inevitabile il divorzio dalla Pramac, ma è un discorso che è già stato affrontato abbondantemente anche durante la passata stagione e nella pausa. In questo periodo, dunque, semplicemente si staccumulando conferme su quanto già si era provato ad indovinare. L’ultima è arrivata da, team manager della Ducati Pramac, che ha rilasciato in proposito un’intervista ad Autosport.: “unail” (Credit foto – pagina Facebook Pramac Racing)Il ...

MotoGP, la Ducati messa all’angolo da Martin: terremoto in arrivo

Una voce ha lasciato intendere le reali intenzioni di uno degli alfieri della casa di Borgo Panigale. La Ducati dovrà fare una scelta.motomondiale

MotoGP, Borsoi: "Penso che il tempo di Martin nel team Pramac sia giunto al termine": MotoGP: "Domenica siamo stati troppo prudenti con le gomme, Bagnaia no e non abbiamo potuto lottare per la vittoria. Morbidelli è andato oltre le aspettative. Vedremo presto Acosta lottare per le prim ...gpone

MotoGP | Borsoi: "Il percorso di Martin in Pramac, piaccia o no, è giunto al termine": Nel suo primo anno alla guida del Prima Pramac Racing, il team satellite italiano della Ducati ha vinto il titolo a squadre, un traguardo che fino alla scorsa stagione era sempre stato riservato ai ...it.motorsport