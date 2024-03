Morto il famoso stuntman Grant Page | si è schiantato contro un albero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 15 marzo 2024) Lutto nel mondo del cinema: èall’età di 85 anni loaustraliano, vittima di un incidente stradale. A dare l’annuncio è stato il figlio Leroy, che ha confermato il decesso del genitore con un messaggio pubblicato in rete.era stato protagonista di tantissimi film di successo, lanciandosi in acrobazie di ogni tipo al volante: tra gli ultimi successo Mad Max e The Man from Hong Kong. Considerato una vera e propria leggenda nel suo settore, l’uomo èmentre si trovava da solo alla guida, vicino alla sua casa a Kendall, sulla costa centro-settentrionale del Nuovo Galles del Sud: l’auto ha sbandato e si è schiantataun. Ambulanza e polizia sono subito accorse ...