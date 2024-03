Morbillo nei neonati | i sintomi | i rischi e l’efficacia del vaccino

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 15 marzo 2024) Lo scorso anno in Europa e in Asia centrale il numero dei casi diè aumentato del 3266% rispetto all’anno precedente. Questi i dati dell’UNICEF che denuncia il crollo evidente della copertura vaccinale (perché c’è la possibilità di prevenire di contrarre il) di una malattia che ha un effetto definito devastante sulla salute di un bambino (non sono da escludere le conseguenze letali). È una malattia che viene detta infantile in quanto, insieme alla rosolia, la varicella, la pertosse e la parotite, è comune nei bambini tra 1 e 3 anni. Vediamo più da vicino cosa causa ilnei, quali ie le cure disponibili. Cos’è il? Il, spiega l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è una malattia infettiva di origine virale (il ...