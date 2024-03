Monza | club vicino alla cessione | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilè vicinissimodelle quote di maggioranza del: si potrebbe chiudere un’era, ma Galliani restaguida Ilè vicinissimodelle quote di maggioranza del: si potrebbe chiudere un’era, ma Galliani restaguida. I brianzoli con Fininvest stanno cercando l’accordo, ormai imminente, con Orienta Capital Partners per le quote di maggioranza. Un accordocifra di 100 milioni di euro con l’ad che resterà proprio Galliani.