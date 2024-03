Monza-Cagliari | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 15 marzo 2024)è una partita valida per la ventinovesima giornata diA e si gioca sabato alle 15:00:, diretta tv,. La gloriosa era Berlusconi aprobabilmente terminerà presto – la società a quanto pare sta passando di mano – ma i brianzoli sono ormai diventati una solida realtà del nostro campionato e per il secondo anno di fila hanno ottenuto la salvezza, l’obiettivo principale, con enorme anticipo. Pessina – IlVeggente.it (Ansa)Oggi, dopo ventotto giornate, la squadra di Raffaele Palladino ha 39 punti ed è decima in classifica, neppure così lontana da quel settimo posto che a fine stagione potrebbe significare Conference League. Resta soltanto da capire se i biancorossi siano realmente in grado ...