Monza Cagliari | i convocati di Palladino | torna un titolare

Monza Cagliari, la carica dei tifosi rossoblù: in quanti stanno raggiungendo la Brianza

Il Cagliari, di Claudio Ranieri, si prepara alla difficile trasferta di Monza. Il match contro i brianzoli è valido per la 29a giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I tifosi rossoblù vogliono ...cagliarinews24

Cagliari chiama, i tifosi rispondono: oltre 2400 rossoblù a Monza: Sono oltre 2404 i supporter del Cagliari che domani alle 15 saranno nel settore ospiti dell’U-Power Stadium di Monza. «Identità, passione, appartenenza. A domani, Rossoblù», il post social del club ...unionesarda

Gaetano e Mina non recuperano per Monza: il Cagliari perde i big: Mister Ranieri avrà a disposizione 22 calciatori per la trasferta di Monza. Torna tra i convocati Ibrahim Sulemana; non saranno della gara Gianluca Gaetano, che oggi ha proseguito nel lavoro personali ...informazione