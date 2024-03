Monete rare da 1000 lire | ecco quella che vale un tesoretto

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di venerdì 15 marzo 2024) I più giovani oramai non sapranno neanche riconoscerle, ma chi ha qualche anno in più distinguerebbe tra migliaia dile nostre vecchie amate. Tra esse si cela un esemplare da milleinteressantissimo e molto amato dai collezionisti. Scopriamolo nelle righe a seguire, magari ti ricordi di averne una In casa! Parliamo delledain argento coniate nel 1970 raffiguranti Piazza del Campidoglio, questi esemplari sono considerati rari e ricercati dai numismatici. Coniate in occasione del 100° anniversario di Roma Capitale, questepossono avere un valore ben superiore al loro valore nominale, in alcuni casi arrivando a migliaia di euro. Caratteristiche: Dritto: raffigura la testa velata della Concordia, ripresa da un denario ...