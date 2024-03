Mondiali curling femminile 2024 | il calendario delle partite dell’Italia Programma | orari | tv | streaming

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’Italia si presenterà con grandi ambizioni aidi, che andranno in scena a Sydney (Canada, non la nota città in Australia). La nostra Nazionale, reduce dal secondo posto agli Europei, ha tutte le carte in regola per essere assoluta protagonista durante la rassegna iridata, inda sabato 16 marzo a domenica 24 marzo. All’evento più importante della stagione agonistica parteciperanno dodici squadre, che si fronteggeranno in un round robin. L’Italia punta ad accedere alla fase a eliminazione diretta. Le prime due classificate si qualificheranno direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che determinerà le ultime semifinaliste. Stefania Constantini e compagne hanno i mezzi per mettersi in bella ...

Il Calendario completo dei Mondiali di curling femminile 2024 , in programma dal 16 al 24 marzo a Sydney, nella provincia della Nuova Scozia in Canada: ecco le informazioni per seguire tutte le ... (sportface)

I Mondiali 2024 di curling femminile andranno in scena a Sydney (Canada, sì non è un errore: questa località non è presente soltanto in Australia). L’appuntamento è da sabato 16 marzo a domenica 24 ... (oasport)

l’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista ai Mondiali 2024 di Curling femminile, che andranno in scena sul ghiaccio di Sydney (Canada, non la nota località australiana) dal ... (oasport)

Curling, l’Italia sogna in grande ai Mondiali femminili. Constantini e compagne inseguono le medaglie

L'Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista ai Mondiali 2024 di curling femminile, che andranno in scena sul ghiaccio di Sydney (Canada, non la nota località australiana) dal 1 ...oasport

Calendario Mondiali curling femminile 2024: programma, orari, tv, streaming: I Mondiali 2024 di curling femminile andranno in scena a Sydney (Canada, sì non è un errore: questa località non è presente soltanto in Australia). L'appuntamento è da sabato 16 marzo a domenica 24 ma ...oasport

Torneo Wheelchair curling in Corea del Sud: In Corea del Sud la squadra azzurra ha sfiorato i play-off, ottenendo l'accesso diretto alla manifestazione iridata del prossimo anno. Confermati i progressi messi in mostra nella stagione corrente. L ...ladigetto