Monaco verso Sinner-Alcaraz | “Lo spagnolo è tornato a far paura | ma patisce il gioco di Jannik”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tutto pronto per delle semifinali spettacolari ad Indian Wells. Nel Masters 1000 americano l’attesa è ovviamente per la sfida che vedrà di frontee Carlos, con il palio anche il secondo posto del ranking ATP. A presentarla su Tennismania tra gli altri anche Guido, andiamo a scoprire i passi salienti. Sull’avversario diieri: “Avevo detto che vinceva Lehecka… Non credevo che potesse giocare così male dopo le due partite precedenti. Il vento l’ha condizionato sicuramente, ha patito perché colpisce molto diretto e ieri non ci ha capito niente. Al di là della solida e solita prestazione di”. Su: “I segnali che stesse tornando quello vero erano abbastanza evidenti. La rivalità con Zverev è ...