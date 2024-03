Molesta una donna e si mostra nudo | arrestato minorenne a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Un 17enne è statocon l’accusa di violenza sessuale a, nel quartiere di Rovezzano. L’operazione è stata effettuata nella mattinata del 13 marzo. Il giovane, in base a quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe più volteto una. I fatti risalgono all’estate del 2023. Durante più episodi, il 17enne avrebbe tentato di approcciare sessualmente alla vittima contro la sua volontà, costringendola a subire contatti fisici, arrivando addirittura are le sue nudità e non riuscendo completamente nei suoi intenti soltanto grazie alla resistenza operata dalla. Il ragazzo è stato condotto presso il locale Istituto di pena minorile.