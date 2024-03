Modello Bernabéu Da mito ad astronave Così il Real Madrid ha vinto la scommessa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un’è atterrata a Chamartín, storico quartiere alla prima periferia di. Casa delda quando nel 1947 ospitò la prima partita delle Merengues, il Santiago"è lo stadio antico più moderno del mondo" come amano dire da queste parti. Fu il teatro del grandedi Alfredo Di Stéfano e l’Italia su quel prato vinse il Mondiale del 1982. A cinque fermate di metrò da Plaza de España, circondato da palazzi residenziali e attaccato a una chiesetta, sembra un paradosso di cemento e acciaio atterrato lì da chissà quale pianeta. Invece, è il sognoizzato dal padre-padrone Florentino Perez, che sull’altare del suo Santo Graal costato 893 milioni di euro ha sacrificato per quattro anni gli acquisti di calciatori da 100 e più milioni – che erano la normalità, in ...