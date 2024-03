Mo | Ukmto | ‘nave colpita da missile al largo dello Yemen’

(Di venerdì 15 marzo 2024) Londra, 15 mar. (Adnkronos) – Il Centro per le operazioni del commercio marittimo del Regno Unito () afferma che una nave è statada unmentre navigava nel Mar Rosso alYemen. Secondo l’, la nave mercantile ha subito danni, ma si sta dirigendo verso la sua prossima destinazione.L’organizzazione afferma che l’equipaggio della nave, non identificata, è al sicuro dopo l’attacco, a circa 76 miglia nautiche a nord-ovest del porto yemenita di Hodeida. L'articolo CalcioWeb.

