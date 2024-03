(Di venerdì 15 marzo 2024) Melbourne, 15 mar. (Adnkronos) - L'ripristinerà iall'agenzia di soccorso delle Nazioni Unite per i palestinesi () dopo che l'agenzia ha perso centinaia di milioni di dollari a seguito delle accuse israeliane secondo cui parte del suo personale con sede a Gaza avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre. La decisione dell'segue quella della Svezia, della Commissione Europea e del Canada. Philippe Lazzarini, commissario generale dell', ha ringraziato l'per aver ripreso a finanziare l'agenzia delle Nazioni Unite . In un post su X, ha scritto: "Grazie all'per essersi unita ai paesi donatori che hanno mantenuto/aumentato i loroe a coloro che hanno recentemente annunciato il ...

Mo: l’Australia ripristina i finanziamenti all’Unrwa

