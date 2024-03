Mo | direttore Al-Aqsa | ' diritto tutti i musulmani a entrare nella moschea'

(Di venerdì 15 marzo 2024) Gerusalemme, 15 mar. (Adnkronos) - “E'assoluto didi Al-”, sia che vivano nei territori palestinesi che altrove. Lo ha dichiarato ad al Jazeera ildella, Omar Kiswani, aggiungendo che "non dovrebbero essere richiesti permessi pere questo è qualcosa che l'occupante deve capire". “Vediamo un numero significativo di soldati, poliziotti e altro personale delle forze dell'ordine circolare a Gerusalemme edi Al-, impedendo ai nostri fratelli della Cisgiordania di accedere ai luoghi santi”, ha continuato il ...

Gerusalemme, i musulmani nella moschea di Al-Aqsa per il primo venerdi' del Ramadan

I fedeli musulmani arrivano alla moschea di Al-Aqsa nella Citta' Vecchia di Gerusalemme per partecipare alla prima preghiera del venerdi' del ...notizie.tiscali

