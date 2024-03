Mo | 80mila fedeli nella moschea di Al-Aqsa nonostante restrizioni

(Di venerdì 15 marzo 2024) Gerusalemme, 15 mar. (Adnkronos) – Circa 80.000si sono recatidi Al-le rigideisraeliane sull?accesso al luogo sacro per le prime preghiere del venerdì del Ramadan. Lo riferisce Quds News Network, citando il Waqf islamico che gestisce il complesso della.Ad altre migliaia di palestinesi provenienti dalla Cisgiordania occupata è stato negato l’ingresso a Gerusalemme, dove una massiccia presenza di sicurezza israeliana circonda la. Solo agli uomini di età superiore ai 55 anni e alle donne di età superiore ai 50 anni è permesso entrarecon un permesso valido, disposizione che rende il sito inaccessibile alla stragrande maggioranza dei ...

