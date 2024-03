Milioni per film con venti spettatori o in esclusiva sulle piattaforme

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il Mic ripensa i criteri per finanziare le produzioni cinematografiche italiane. Il sottosegretario Gianmarco Mazzi: "Vogliamo concentrarcipellicole di qualità"

Webuild, record di ricavi (10 mld) e 12 mila assunzioni nel 2023

Il 2023 si è rivelato un anno eccellente per il gruppo Webuild, con risultati finanziari che hanno superato le più rosee aspettative. I ricavi hanno raggiunto la cifra record di 10 miliardi di euro, r ...fortuneita

Le pagelle in…sostenibili: ep.9: Bene no Con 6400 tonnellate di ossidi di azoto e PM 2,5 equivalenti alle emissioni di quasi 3 Milioni di auto l’anno. La prima città più inquinata dal traffico aereo è Roma per via di Fiumicino, ...tgcom24.mediaset

Ravenna, alluvione, procedure complesse: “Poche le richieste di indennizzo”: La priorità rimane quella di sbloccare le procedure per gli indennizzi perché preoccupa il basso numero di domande presentate tramite la piattaforma ...corriereromagna