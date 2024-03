Milano | spaccio di shamboo in zona Dergano | arrestato un 42enne

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Si trovava inquando è stato visto dagli agenti passare una dose di droga a un’altra persona in cambio di denaro. I poliziotti di via Comasina sono intervenuti immediatamente e lo spacciatore è stato. Nella serata di giovedì 14 marzo, verso le 19, la Polizia di Stato haun cittadino cinese di 42 anni, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. Gli agenti della del Commissariato Comasina, hanno individuato ildopo un servizio di osservazione, e l’hanno ritenuto responsabile di aver posto in essere un’attività dinella. Fermato il, i poliziotti l’hanno ...

Alla stazione Certosa, in via Grosotto, vicino al centro commerciale Portello: la criminalità a Quarto Oggiaro non dorme mai. Tra giovedì e venerdì la polizia di Milano ha arrestato sei persone, in ... (ilgiorno)

Spacciava shaboo in bicicletta: arrestato 42enne

E' finito in manette un cittadino 42enne di origine cinese fermato subito aver venduto dello shaboo ad un cliente mentre si trovava in bicicletta. Spacciava shaboo in bicicletta: arrestato 42enne Ieri ...primamilanoovest

Milano, in bicicletta spacciava bustine di «shaboo», la droga delle Filippine: arrestato 42enne con precedenti: La polizia stava seguendo il cinese perché i suoi comportamenti erano sospetti. Così l'hanno visto passare la «dose» a un cliente che subito dopo l'ha gettata a terra ed è fuggito ...milano.corriere

Guerra allo spaccio, l’Esercito a Barriera fino a notte fonda: Torino non è Scampia, ma come hanno documentato le recenti inchieste di Repubblica sul crack, lo spaccio dilaga e adesso l’Esercito presidia i quartieri più complessi, anche di notte. Non s’era mai vi ...informazione