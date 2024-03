Milano-Sanremo 2024 | tutti gli italiani in gara Ganna e Milan le punte per provare a stupire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Diciassette marzo 2018. Per ogni appassionato di ciclismo è una data che voca ricordi dolcissimi, e dopodomani saranno trascorsi esattamente sei lunghi anni. In quel giorno ci fu l’ultimo italiano in gradi di imporsi nella Classicissima, con il capolavoro assoluto (uno dei più belli della sua carriera costellata di momenti indimenticabili) di Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto è stato l’ultimo in grado di trionfare sul lungomare della Città dei Fiori, domandoi suoi avversari. Domani l’Italia ci riproverà, le possibilità non sono altissime, ma almeno treche possono giocarsi qualcosa ci sono. Saranno 45 i corridori del Bel Paese al via domani da Pavia, per concludere la propria fatica 288 km dopo a, nella prima Monumento dell’anno, il giorno in cui si inaugura veramente la stagione del grande ciclismo. Un ...