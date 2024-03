Milano-Sanremo 2024 | tutti contro Pogacar e Van der Poel? Italia per vincere dopo sei anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) “Non c’è domenica senza campionato” si diceva in un detto di una volta. Si potrebbe dire anche “non c’è primavera senza”. La Classicissima infatti alza il sipario su quella che è la nuova stagione, l’entusiasmo per il ciclismo torna a fiorire sulle stradene e i grandi protagonisti delle due ruote si mettono a confronto per quella che è la primo Monumento della stagione. Una corsa apparentemente semplice, ma che è sempre intricata e di difficile previsione nell’interpretazione. I chilometri saranno un po’ meno (288) e i primi 45 chilometri saranno inediti con la partenza da Pavia e l’omaggio a un grande del giornalismo come GiBrera passando da San Zenone al Po. Tantissimi saranno i grandi corridori presenti con due nomi che spiccano su: Tadeje ...