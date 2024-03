Milano-Sanremo 2024 | Tadej contro la logica | Mathieu per il bis

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si disputerà domani la 115ma edizione della, la prima delle cinque classiche monumento stagionali. Tra queste, la corsa verso la città dei fiori è indubbiamente la più lunga ma anche la più facile, essendo il percorso privo di grandi insidie. A onor del vero, non si partirà dabensì da Pavia, emulando così quanto avviene già da qualche anno alla Parigi-Roubaix che ha spostato il via a Compiegne, 80 chilometri a nord della ville lumiere. Per compensare la distanza perduta tra la vecchia e la nuova sede di partenza, mantenendo cosi il chilometraggio vicino a quota 300, inizialmente il percorso punterà a ovest, seguendo il corso del Po, per poi deviare bruscamente a sud fino a Voghera, riprendendo poi il sentiero tradizionale. Il lungo tratto piemontese, interamente in provincia di Alessandria, farà da prologo al ...