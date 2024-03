Milano-Sanremo 2024 | la UAE Emirates all’attacco sulla Cipressa? “Possiamo fare la differenza”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Manca ancora nel palmares e la sta cercando già da un paio d’anni. Tadej Pogacar vuole assolutamente timbrare il cartellino anche alla, ma non sarà facile, visto un percorso non del tutto favorevole alle caratteristiche del fuoriclasse sloveno. In ogni caso, con la squadra, proverà ala corsa più dura possibile per poi lanciarsi al meglio sul Poggio e provare a salutare la compagnia. Ad annunciarlo è Joxean Matxin, general manager della UAE, a GCN, che parla di un possibile attacco già: “Per me, il segreto qui èlain meno di nove minuti. Due anni fa Davide Formolo fece la salita in 9’30” e solo 27 corridori erano rimasti nel gruppo di testa. L’anno scorso, in 9’50”, erano rimasti quasi 70 ...