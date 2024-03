Milano-Sanremo 2024 | la startlist completa e i numeri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo– Tutto pronto per la, al via sabato 16 marzo da Pavia prima di arrivare, dopo 288 chilometri, nella città dei fiori. I nomi grossi iscritti allasono tanti, tra cui spiccano i due principali favoriti: il vincitore in carica Mathieu Van Der Poel e il fuoriclasse assoluto Tadej Pogacar, reduce dal grande acuto alla Strade Bianchein tv: percorso, altimetria, orari e favoriti I protagonisti Alle loro spalle, in un'ipotetica griglia di partenza, non mancano le possibile sorprese nel contesto di una corsa che da sempre si apre a diversi scenari: dall'arrivo in volata a quello di una fuga ristretta, fino ad arrivare all'azione di un finisseur. ...