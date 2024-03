Milano | cantieri in autostrada | una settimana da incubo per gli automobilisti Come evitare code e ritardi

(Di venerdì 15 marzo 2024) Da oggi e per tutta la prossimasi annunciano giornate difficili per chi dovrà percorrere le autostrade da e per. Ecco tutte le informazioni da sapere sul programma dei, le chiusure (per lo più notturne) di svincoli e stazioni e i percorsi alternativi perbrutte sorprese. A8Varese Dalle 22 di lunedì 18 alle 5 di martedì 19 marzo sulla A8-Varese sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Lainate Arese, verso. Nella stessa notte, ma dalle 21 alle 5 sarà chiusa l'area di servizio "Villoresi ovest", situata nello stesso tratto. Le alternative Chi proviene da Varese dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A9, verso Chiasso, uscire allo svincolo di Origgio, immettersi ...

Nuovo fronte guerra commerciale Usa-Cina Il caso cantieri navali

Roma, 15 mar. (askanews) – La Cina ha respinto oggi l’idea che la sua cantieristica navale si muova secondo pratiche non di mercato, come ha sostenuto lo US Steelworkers, il sindacato dei lavoratori s ...askanews

Controlli sui cantieri e operai non assicurati, due deferimenti a Forte dei Marmi: Forte dei Marmi, 15 marzo 2024 – Non avevano rispettato le disposizioni di legge, evitando che i dipendenti si sottoponessero a visita medica, e per di più non avrebbero provveduto ad assicurare i pro ...lanazione

Traffico in tilt in via Gioia per un nuovo cantiere: cosa stanno costruendo: I lavori riguardano un pezzo di pista ciclabile che l'azienda Coima sta realizzando a scomputo oneri di urbanizzazione ...milanotoday