Milanmania: Roma, poteva andare peggio. Vincere l'Europa League per una piccola rivincita sull'Inter

E allora sarà Milan-Roma ai quarti di Europa League. E` vietato esultare per i sorteggi (lo insegna la storia), ma possiamo dire tranquillamente che poteva andare.calciomercato

Milanmania: il 2° posto non dà trofei. Pulisic top, Chukwueze flop, ma non sarà un De Ketelaere bis: Milanmania: il 2° posto non dà trofei. Pulisic top, Chukwueze flop, ma non sarà un De Ketelaere bis Andrea Longoni Il Milan vince, la Juve pareggia e i rossoneri sono così secondi in classifica: megli ...informazione

Milanmania: Pioli male e colpevole, Cardinale fa bene a cambiarlo a fine anno. Di Bello Sarri si ricordi di Dimarco: Il Milan vince a Roma, ma oggi a tener banco sono le polemiche arbitrali a proposito della direzione di Di Bello. Prime pagine dedicate (Corsport ndr), un Lotito.calciomercato