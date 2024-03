Milan | Tapiro d’oro per Zlatan Ibrahimovic | sono io il proprietario

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il dirigente delha ricevuto una seguito dell’inchiesta che ha colpito il club rossonero L’inchiesta della Procura dio e della Guardia di Finanza sulle presunte irregolarità nel passaggio di proprietà dal fondo Elliott a quello RedBird ha catapultato ilnell’occhio del ciclone. Accuse, sospetti e tantissime voci attorno ai rossoneri, ma per il momento nessuna conclusione definitiva. Tutto questo è bastato però per far sì chericevesse un. Questa sera alle 20:35, infatti, il neo dirigente delverrà premiato da Valerio Staffelli nella famosa trasmissione Striscia la Notizia. Nell’anticipazione della ...