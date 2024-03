Milan-Roma e Liverpool-Atalanta | Europa League | i sorteggi sono tostissimi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Peggioro probabilmente non poteva esserci. Era da evitare il derby d'Italia (che è arrivato) e il, favorita per la vittoria del trofeo europeo. Alla fine però l'ex Juve Fernando Llorente non è stato benevolo nei confronti dell'Italia. Ai quarti disarà. Un peccato per la Dea di Gian Piero Gasperini, reduce dalla convincente vittoria contro lo Sporting Lisbona, che becca una corazzata da provare a mettere in difficoltà sfruttando il ritorno al Gewiss Stadium. Tra rossoneri e giallorossi sarà una battaglia a viso aperto, con Pioli e De Rossi mai contro e pronti a studiarsi. Andata a San Siro l'11 aprile, ritorno all'Olimpico sette giorni dopo, per decidere l'avversaria che se la vedrà in ...